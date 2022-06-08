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Сбер предложил инвесторам до 30 процентов годовых

Сбер предложил клиентам доход на инвестиции до 30 процентов годовых

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сбер предложил клиентам, еще не открывшим брокерский счет в банке, доход на инвестиции до 30 процентов годовых. Согласно условиям, инвесторы могут получить дополнительный доход за покупку облигаций.

Акция «До 30 процентов годовых на инвестиции» предполагает получение базового дохода по облигациям до 12 процентов годовых (купон + потенциальный доход при повышении цены облигации). Кроме того, Сбер начислит дополнительно от 5 процентов до 30 процентов годовых на купленные облигации до конца августа 2022 года.

5 процентов годовых — при покупке облигаций на сумму от 10 000 рублей.
10 процентов годовых — при покупке облигаций на сумму от 50 000 рублей.
20 процентов годовых — при покупке облигаций на сумму от 100 000 рублей.
30 процентов годовых — при покупке облигаций на сумму от 300 000 рублей.

Инвестиции предполагаются в любые облигации Сбербанка и ОФЗ, доступные в приложении СберБанк Онлайн в разделе инвестиции. Максимальная сумма вложений по этой акции — 500 000 рублей. При этом сумма начислений по данному предложению не может превышать 10 000 рублей. После выполнения всех условий останется только получить выплаты в рублях на брокерский счет уже в сентябре.

Чтобы стать участником данной акции, на странице предложения надо нажать на кнопку «Участвовать», таким образом перейти на страницу открытия брокерского счёта в СберБанк Онлайн. После этого останется открыть брокерский счёт, пополнить его и купить облигации в приложении СберБанк Онлайн на сумму от 10 000 рублей. Сделать это необходимо до конца июля 2022 года.

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Татьяна Романова
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