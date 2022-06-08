Международный инклюзивный кинофестиваль пройдет летом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде летом пройдет международный кинофестиваль «Кино без барьеров»

Государственный центр современного искусства «Арсенал» станет площадкой проведения X Международного кинофестиваля «Кино без барьеров». На странице нижегородского центра в соцсети «ВКонтакте» указывается, что показы будут проходить каждый вторник в 18:30 в период с 14 июня по 30 августа.

Представители площадки отметили, что в летнем фестивале будут участвовать картины, рассказывающие о проблемах и успехах людей с инвалидностью, а также фильмы, раскрывающие реальные истории преодоления барьеров «внутри и вокруг нас».

На сайте «Арсенала» уточняется, что в день открытия фестиваля гости площадки смогут посмотреть фильм о ребенке с синдромом Дауна «Меня зовут Петя» режиссера Дарьи Биневской и документальную киноленту «Орган восприятия», созданную режиссерами Соней Пигаловой и Антоном Рьяновым. Для посещения бесплатного показа необходимо предварительно зарегистрироваться.

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