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Международный инклюзивный кинофестиваль пройдет летом в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде летом пройдет международный кинофестиваль «Кино без барьеров»

Кадр: фильм «Затерянный в памяти»

Государственный центр современного искусства «Арсенал» станет площадкой проведения X Международного кинофестиваля «Кино без барьеров». На странице нижегородского центра в соцсети «ВКонтакте» указывается, что показы будут проходить каждый вторник в 18:30 в период с 14 июня по 30 августа.

Представители площадки отметили, что в летнем фестивале будут участвовать картины, рассказывающие о проблемах и успехах людей с инвалидностью, а также фильмы, раскрывающие реальные истории преодоления барьеров «внутри и вокруг нас».

На сайте «Арсенала» уточняется, что в день открытия фестиваля гости площадки смогут посмотреть фильм о ребенке с синдромом Дауна «Меня зовут Петя» режиссера Дарьи Биневской и документальную киноленту «Орган восприятия», созданную режиссерами Соней Пигаловой и Антоном Рьяновым. Для посещения бесплатного показа необходимо предварительно зарегистрироваться.

Ранее Forbes назвал главных молодых музыкантов России. Опубликованный рейтинг «30 до 30» возглавили поп-певица Mia Boyka, а также хип-хоп-исполнители Pharaoh (26 лет) и OG Buda (28 лет).

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Варвара Кошечкина
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