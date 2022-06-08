В Мелитополе заявили о решенной проблеме незаконного оружия

Глава ВГА Мелитополя Данильченко заявила о решенной проблеме незаконного оружия у горожан

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Мелитополя Галина Данильченко заявила, что власти города обеспечили безопасность населения. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Данильченко заявила о решенной проблеме мародерства и незаконного оружия у горожан.

«Мародерство было в первые дни, когда город обстреливали вооруженные формирования Украины, тогда недобросовестные граждане пытались воспользоваться ситуацией. Но этот вопрос быстро решили. <...> Сейчас город живет обычной мирной жизнью. <...> Что касается незаконного оружия, то военная комендатура призывала горожан его сдавать, что и делалось. Факт наличия оружия на руках у населения уже решен — у мелитопольцев нет в нем необходимости», — рассказала она.