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Европейцам предложили способ экономить газ

Глава МЭА предложил Европе снизить температуру отопления домов на 2 градуса ради экономии

Фото: Shutterstock

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль рекомендовал европейцам дополнительно снизить температуру отопления домов ради экономии газа, в основном поступающего из России. Он отметил, что такой способ поможет смягчить критическую ситуацию на энергетическом рынке ЕС, пишет ТАСС.

«Я сильно обеспокоен ситуацией на рынке природного газа Евросоюза, которая сложится зимой. Ради экономии МЭА предлагает снизить температуру отопления домов всего лишь на два градуса. Это значительно снизит потребление газа, который идет в Европу, в том числе из России по трубопроводу», — добавил он. Первоначально агентство предлагало снизить температуру в домах только на один градус.

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Бироль также посоветовал руководству стран ЕС принять решение относительно скоростного лимита на дорогах. Снижение показателя на десять километров в час поможет сэкономить примерно 500 тысяч баррелей нефти в день. Он уточнил, что это почти что суточная квота, об увеличении которой договорились страны ОПЕК+.

План по сокращению зависимости Европы от российского газа МЭА представило еще в марте, спустя неделю после начала военной спецоперации Москвы на Украине. Среди решений, предложенных агентством, фигурировали поиск альтернативных поставщиков и развитие возобновляемой и атомной энергетики.

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Платон Щукин
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