США помогут Японии и Южной Корее сдерживать угрозу со стороны КНДР

США, Япония и Южная Корея усилят сотрудничество из-за угроз со стороны КНДР

Американские власти намерены помогать Южной Корее и Японии в сдерживании угроз, исходящих от КНДР. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи представителей перечисленных стран.

Стороны, в частности, договорились о взаимодействии в сфере денуклиаризации Корейского полуострова, а также о расширении сотрудничества в сфере безопасности.

Такие заявления звучат на фоне запусков баллистических ракет, проводимых Северной Кореей. В ответ на испытания США и Южная Корея запустили восемь ракет с комбинированными боеголовками класса «земля — земля». Кроме того, в конце мая президент США Джо Байден посетил Южную Корею, в ходе поездки заявив, что «США готовы ко всему, что делает Северная Корея».