Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США помогут Японии и Южной Корее сдерживать угрозу со стороны КНДР

США, Япония и Южная Корея усилят сотрудничество из-за угроз со стороны КНДР

Фото: Jeon Heon-Kyun / Reuters

Американские власти намерены помогать Южной Корее и Японии в сдерживании угроз, исходящих от КНДР. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи представителей перечисленных стран.

Стороны, в частности, договорились о взаимодействии в сфере денуклиаризации Корейского полуострова, а также о расширении сотрудничества в сфере безопасности.

Такие заявления звучат на фоне запусков баллистических ракет, проводимых Северной Кореей. В ответ на испытания США и Южная Корея запустили восемь ракет с комбинированными боеголовками класса «земля — земля». Кроме того, в конце мая президент США Джо Байден посетил Южную Корею, в ходе поездки заявив, что «США готовы ко всему, что делает Северная Корея».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Минобороны доложило о существенных потерях ВСУ в Донбассе
Россиянам раскрыли преимущества турецких брендов перед ушедшим массмаркетом
Число погибших при крушении поезда в Иране увеличилось
Росгвардейцы нашли крупные схроны с оружием и боеприпасами на Донбассе
У семи из десяти россиян после коронавируса нашли опасные болезни
Турция понадеялась на возобновление переговоров России и Украины
Аналитик объяснил увеличение поставок нефти из России в США при эмбарго
США помогут Японии и Южной Корее сдерживать угрозу со стороны КНДР
Белоруссия впервые обошла Германию по поставкам в Россию
В Польше предрекли серьезные протесты из-за резкого падения доходов населения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.