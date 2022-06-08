Россияне стали реже заводить питомцев из-за дефицита кормов
Россияне стали реже заводить домашних животных. Причиной этому, считает ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, стала нехватка импортных кормов. Слова кинолога приводит «Говорит Москва».
«Тенденция к тому, что люди задумываются, смогут ли материально себе позволить содержать животное, потому что не каждый может готовить натуральные корма. Конечно, сейчас некоторая стагнация есть. Но для тех, кто любит животных, — это не причина», — сказал специалист.
По мнению ветеринара, дефицит кормов в стране — временное явление. При этом импортозамещение данного товара сделать довольно сложно, объяснил он. Для этого каждый новый вид корма должен пройти исследования, на которые уходят месяцы. Импортные товары, которые сейчас поступают в Россию, выросли в цене из-за проблем с логистикой, утверждает Уражевский.
Для того, чтобы домашний питомец получал все необходимые микроэлементы, его меню можно разнообразить натуральной пищей, посоветовал кинолог.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что новые зоомагазины в крупных городах России почти перестали открываться из-за нехватки импортных специализированных кормов для домашних животных, за счет которых формировались до 80 процентов доходов.