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Россияне стали реже заводить питомцев из-за дефицита кормов

Ветеринар Уражевский заявил, что в России стали реже заводить домашних животных

Фото: sarandy westfall / Unsplash

Россияне стали реже заводить домашних животных. Причиной этому, считает ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, стала нехватка импортных кормов. Слова кинолога приводит «Говорит Москва».

«Тенденция к тому, что люди задумываются, смогут ли материально себе позволить содержать животное, потому что не каждый может готовить натуральные корма. Конечно, сейчас некоторая стагнация есть. Но для тех, кто любит животных, — это не причина», — сказал специалист.

По мнению ветеринара, дефицит кормов в стране — временное явление. При этом импортозамещение данного товара сделать довольно сложно, объяснил он. Для этого каждый новый вид корма должен пройти исследования, на которые уходят месяцы. Импортные товары, которые сейчас поступают в Россию, выросли в цене из-за проблем с логистикой, утверждает Уражевский.

Для того, чтобы домашний питомец получал все необходимые микроэлементы, его меню можно разнообразить натуральной пищей, посоветовал кинолог.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что новые зоомагазины в крупных городах России почти перестали открываться из-за нехватки импортных специализированных кормов для домашних животных, за счет которых формировались до 80 процентов доходов.

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Никита Абрамов
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