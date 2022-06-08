Россияне стали реже заводить питомцев из-за дефицита кормов

Ветеринар Уражевский заявил, что в России стали реже заводить домашних животных

Россияне стали реже заводить домашних животных. Причиной этому, считает ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, стала нехватка импортных кормов. Слова кинолога приводит «Говорит Москва».

«Тенденция к тому, что люди задумываются, смогут ли материально себе позволить содержать животное, потому что не каждый может готовить натуральные корма. Конечно, сейчас некоторая стагнация есть. Но для тех, кто любит животных, — это не причина», — сказал специалист.

По мнению ветеринара, дефицит кормов в стране — временное явление. При этом импортозамещение данного товара сделать довольно сложно, объяснил он. Для этого каждый новый вид корма должен пройти исследования, на которые уходят месяцы. Импортные товары, которые сейчас поступают в Россию, выросли в цене из-за проблем с логистикой, утверждает Уражевский.

Для того, чтобы домашний питомец получал все необходимые микроэлементы, его меню можно разнообразить натуральной пищей, посоветовал кинолог.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что новые зоомагазины в крупных городах России почти перестали открываться из-за нехватки импортных специализированных кормов для домашних животных, за счет которых формировались до 80 процентов доходов.