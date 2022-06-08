Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Капающая с потолка кровь привела россиян к пропавшему неделю назад соседу

Жители Ленобласти обнаружили два тела в стадии разложения из-за капающей с потолка крови

Фото: Hassan Rafhaan / Unsplash

Разлагающиеся тела двух мужчин нашли в одной из квартир в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, местная жительница обратилась в полицию после того, как с потолка ее квартиры начала капать черная жидкость, похожая на кровь. Она также уточнила, что уже неделю не видела своего соседа сверху.

По информации издания, прибывшие на место сотрудники МЧС и полиция вскрыли дверь в квартиру. Внутри они нашли два тела в стадии разложения, одно из которых, предположительно, принадлежит пропавшему 29-летнему хозяину жилья. Кроме того, полиция обнаружила шприцы и паспорт еще одного жителя Сланцев.

Предварительно установлено, что следов насильственной смерти на телах нет. Точную причину гибели двух мужчин определит экспертиза.

Ранее в Екатеринбурге коммунальщики во время замены труб около одного из жилых домов обнаружили скелет человека. По словам местных жителей, они еще осенью заметили неприятный запах в том месте, где обнаружили человеческие останки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
Депутата потребовали посадить на 14 лет за крупнейшую в истории России взятку
Строительные леса обрушились на человека в Москве
Российский врач назвала опасные последствия выдавливания прыщей
Под Тамбовом застрелили «сахарного короля»
В результате наезда автомобиля на людей в Берлине погиб один человек
Более ста какаду внезапно попадали с деревьев и умерли
Глава украинской делегации вступился за Абрамовича
В Россию вернулся популярный бренд французской косметики
Российский диджей прожил месяц в чуме в Арктике и поделился впечатлениями
Захарова оценила решение Киева о создании лагеря для российских военнопленных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.