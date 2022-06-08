Капающая с потолка кровь привела россиян к пропавшему неделю назад соседу

Жители Ленобласти обнаружили два тела в стадии разложения из-за капающей с потолка крови

Разлагающиеся тела двух мужчин нашли в одной из квартир в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом пишет портал 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, местная жительница обратилась в полицию после того, как с потолка ее квартиры начала капать черная жидкость, похожая на кровь. Она также уточнила, что уже неделю не видела своего соседа сверху.

По информации издания, прибывшие на место сотрудники МЧС и полиция вскрыли дверь в квартиру. Внутри они нашли два тела в стадии разложения, одно из которых, предположительно, принадлежит пропавшему 29-летнему хозяину жилья. Кроме того, полиция обнаружила шприцы и паспорт еще одного жителя Сланцев.

Предварительно установлено, что следов насильственной смерти на телах нет. Точную причину гибели двух мужчин определит экспертиза.

Ранее в Екатеринбурге коммунальщики во время замены труб около одного из жилых домов обнаружили скелет человека. По словам местных жителей, они еще осенью заметили неприятный запах в том месте, где обнаружили человеческие останки.