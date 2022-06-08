Бывший инкассатор скрывался три года после хищения с работы миллионов рублей

В Курске полиция задержала после трех лет поисков экс-инкассатора за хищение 8 млн рублей

На Ставрополье оперативники уголовного розыска задержали бывшего сотрудника инкассаторской службы из Курска, который скрывался три года после хищения с работы восьми миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина подозревается в грабеже и краже с использованием служебного положения. Он более десяти лет проработал в инкассаторской службе и решил совершить ограбление. В октябре 2018 года подозреваемый, используя свои знания о порядке действий коллег, маршрутах движения инкассаторской машины, мест и времени ее остановок, устроил засаду на улице Красной армии в Курске. Дождавшись приезда инкассаторов в магазин за дневной выручкой, злоумышленник с маской на лице похитил из машины сумку с деньгами. Водитель заметил грабителя, но тот успел сбежать с добычей в 500 тысяч рублей. Преступление так и осталось нераскрытым.

Тогда мужчина вновь решил пойти на преступление. Он подделал записи и забрал из кассы упаковки с 7,5 миллиона рублей. Сложив деньги в рюкзак, он ушел с работы и скрылся.

Подозреваемый находился в федеральном розыске три года. Он оборвал все связи с семьей и родственниками, постоянно менял места жительства. Но в итоге полицейские установили его местонахождение в Ставропольском крае. После задержания его этапировали в Курск и там арестовали.