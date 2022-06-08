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Более 50 гнезд ласточек насчитали на здании Речного вокзала в Барнауле

В Барнауле на здании Речного вокзала, предназначенном под снос, нашли 55 гнезд ласточек

Фото: Мальгавко Сергей / ТАСС

В Барнауле на здании Речного вокзала обнаружили более 50 гнезд ласточек. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на активистку Ольгу Хлопкову.

Как отмечает газета, здание предназначалось под снос, однако его демонтаж был приостановлен после того, как под крышей нашли несколько гнезд ласточек, где еще находились птенцы. По словам Хлопковой, после осмотра специалисты насчитали 55 гнезд, из них 12 к тому моменту уже опустели.

Ожидается, что остальные птенцы покинут гнезда через две недели. «У всех мелких птиц максимум две недели с момента вылупления до вылета», — пояснил орнитолог Алексей Эбель.

Таким образом, надеются активисты, благодаря временной остановке работ по сносу вокзала удастся спасти как минимум 275 птиц.

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Варвара Кошечкина
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