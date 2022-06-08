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В Дагестане придумали новый напиток «Махачкалино»

В Дагестане на фестивале кофе придумали новый напиток «Махачкалино»

Фото: Milo Miloezger / Unsplash

В Дагестане прошел фестиваль кофе, в ходе которого для столицы республики Махачкалы выбрали новый авторский напиток. Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Новый напиток получил название «Махачкалино». Его придумал бариста Саид Дамбаев из Чечни, который и стал победителем в номинации «Авторский напиток». Какие именно ингредиенты входят в «Махачкалино», не уточняется. При этом известно, что в дальнейшем его можно будет попробовать в кофейнях дагестанской столицы.

Второй главный приз фестиваля в номинации «Классика» также достался представителю Чечни Вахе Кадимагомедову. В номинации «Лате-арт» лучшим был признан участник из Дагестана Тажудин Гачабуров.

Как уточнил мэр Махачкалы Салман Дадаев, всего участниками конкурса стали 50 бариста из всех регионов Северного Кавказа. При этом за три дня фестиваля, который прошел на главной площади города, его посетили более 30 тысяч человек.

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Варвара Кошечкина
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