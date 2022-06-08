Меркель рассказала о случае с собакой на встрече с Путиным

Меркель рассказала свою версию инцидента с собакой на встрече с президентом Путиным

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала свою версию инцидента с собакой на встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2007 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью политика телеканалу Phoenix.

По словам Меркель, на встрече в Кремле 15 лет назад российский лидер поинтересовался, боится ли она собак, после чего подарил ей большого мягкого игрушечного пса. «Но как отважный канцлер, я должна была пройти через это», — пошутила политик про тот случай.

Меркель отметила, что психологические сложности, такие как страх собак, ограничивают возможность «действовать политически полноценно». «Что-то может пойти не так», — заключила она.

В 2007 году на встрече Путина и Меркель в Сочи в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента — лабрадор Кони. Меркель заметно заволновалась, увидев животное рядом с российским лидером. А когда собака неторопливо пошла в сторону фотокорреспондентов, канцлер произнесла: «Сейчас журналистов будет кушать».

Иностранные СМИ писали, что президент России намеренно пустил питомца в зал переговоров, так как знал, что канцлер Германии стала бояться собак после того, как ее укусил пес в 1995 году. Однако в 2016-ом российский лидер в ответ на вопрос журналистов заявил, что не знал о фобии Меркель, а наоборот, лишь хотел сделать приятное, показав своего лабрадора.