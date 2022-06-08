Популярный блогер ответил на вопрос об отъезде из России

Блогер Даня Милохин сообщил, что находится в Москве после поездки в Казахстан

Популярный российский блогер Даня Милохин, ранее побывавший в Казахстане, намекнул, что вернулся в Москву. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале ночью в среду, 8 июня.

Одна из поклонниц блогера в комментариях задала вопрос, находится ли он сейчас за рубежом. Милохин в ответ опубликовал фрагмент карты с геометкой, на которой указан дом на Кутузовском проспекте в Москве. Другие подробности о своем местонахождении и об отъезде из России он не раскрыл.

Ранее Милохин рассказал о причинах отъезда в Казахстан. Он заявил, что отправился за границу, чтобы повидаться там с друзьями. Блогер также высказался о климате в этой стране. О том, что Милохин, а также другие TikTok-знаменитости приехали в Казахстан, стало известно в мае. После этого некоторые Telegram-каналы сообщили, что блогер якобы получил гражданство этой страны. Его продюсер Ярослав Андреев опроверг эту информацию. Он заявил, что у Милохина есть только российский паспорт.