Треть россиян пожаловалась на переставшие расти зарплаты

«Известия»: треть россиян пожаловалась на отсутствие индексации зарплат

Размер оплаты труда не нравится половине российских работников, при этом треть (34 процента) жалуется на то, что зарплаты перестали расти — в последний год работодатели не повышали их и не проводили индексацию. Об этом говорится в исследовании рекрутингового портала hh.ru, на которое ссылаются «Известия».

Еще 33 процента респондентов утверждают об отсутствии оплаты переработок, а 22 процента жалуются на низкий оклад и зависимость итогового дохода от бонусов или премии. Однако просить повышения намерены только 20 процентов опрошенных.

Отвечая на вопрос об условиях труда, каждый третий признался, что на его предприятии изношенная инфраструктура, каждый четвертый говорит о низком уровне охраны труда и рисках для здоровья, а каждому пятому не хватает оборудования для работы.

Также 20 процентов жалуются на плохой социальный пакет, каждому третьему не хватает корпоративного полиса ДМС, а 23 процента недовольны отсутствием оплаты занятий спортом. Респондентов не устраивают рабочие обязанности (23 процента), неграмотное планирование (47 процентов) и слишком большая нагрузка (37 процентов). В течение 2022 года 69 процентов опрошенных заявили о желании уволиться, а 33 процента и вовсе хотели бы сменить профессию.

Старший научный сотрудник Лаборатории исследований бюджетной политики ИПЭИ РАНХиГС Александр Дерюгин отметил, что повышение зарплат в нынешних условиях представляется малореальным, поскольку и экономика в целом, и конкретные предприятия испытывают серьезные проблемы — какая-то индексация возможна, но роста цен она не опередит.

Ранее Росстат сообщил, что в марте среднемесячная начисленная зарплата работников организаций выросла на 20,9 процента по сравнению с прошлым годом, до 66,757 тысячи рублей. По данным статистического ведомства, в реальном выражении рост составил 3,6 процента по сравнению с мартом прошедшего года и 8,2 процента — по сравнению с февралем 2022-го. Кроме того, в мае Росстат объявил о снижении цен в России.