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Вымогавший интим-фото у несовершеннолетней россиянин задержан

Задержан москвич, вымогавший интим-фото у несовершеннолетней

Фото: Карен Донфрид / РИА Новости

В Москве задержан мужчина, вымогавший интим-фото у несовершеннолетней по переписке, — россиянин вел с ней такого рода отношения в течение двух лет. Об этом «Ленте.ру» в среду, 8 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Москве.

По данным ведомства, 32-летний мужчина в сети познакомился с несовершеннолетней. Следствие считает, что он, используя псевдоним, вступил в переписку с потерпевшей 2003 года рождения. В ходе общения он понуждал ее к действиям сексуального характера. Позже он начал шантажировать ее, требуя от жертвы фото и видео интимного характера.

В этом году жертва после наступления совершеннолетия обратилась в правоохранительные органы. Правоохранители вычислили и задержали преступника, на допросе фигурант признал вину; следствие проверяет его на причастность к совершению аналогичных преступлений. Возбуждено уголовное дело по статье «Понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера» УК РФ. Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Леонид Микуляк
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