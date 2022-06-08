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Соучастники убийства 22-летней давности предстанут перед судом в Петербурге

Соучастников заказного убийства 22-летней давности будут судить в Санкт-Петербурге

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Организаторы заказного убийства 22-летней давности предстанут перед судом в Санкт-Петербурге: обвинительное заключение по уголовному делу утверждено прокуратурой. Об этом «Ленте.ру» в среду, 8 июня, сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, житель Санкт-Петербурга в конце 1999-го — начале 2000 года решил убить мужчину, которому был должен крупную сумму денег. Для этого он подыскал двоих сообщников — фактически нанял их для преступления. Он спланировал убийство, раздобыл и передал киллеру пистолет с патронами. Киллер выманил жертву на встречу и выстрелил в мужчину девять раз. Заказчик в качестве вознаграждения передал убийце автомобиль Ford Scorpio.

Соучастники предстанут перед судом, двое из фигурантов ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что в Курганской области 70-летнего жителя поселка Мишкино осудят за убийство 83-летней пенсионерки, совершенное с особой жестокостью. Во время ссоры мужчина схватил полено и нанес им удары по голове и телу потерпевшей, позже та скончалась в больнице.

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Леонид Микуляк
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