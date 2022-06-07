Российского пенсионера осудят за убийство пожилой соседки поленом

В Курганской области 70-летнего пенсионера осудят за убийство 83-летней соседки поленом

В Курганской области 70-летнего жителя рабочего поселка Мишкино осудят за убийство 83-летней пенсионерки, совершенное с особой жестокостью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 21 ноября прошлого года он пришел в дом к пожилой соседке. Во время ссоры мужчина схватил полено и нанес им удары по голове и телу потерпевшей. Спустя время женщина скончалась в больнице.

Позже мужчину задержали, в ходе первоначальных следственных действий он признался в содеянном. Суд отправил его в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионер убил знакомого и обвинил в этом своих приятелей.