Российский пенсионер убил знакомого и обвинил в этом своих приятелей

В Москве задержан 73-летний россиянин, заколовший знакомого и обвинивший в этом приятелей

В Северо-восточном округе Москвы был задержан 73-летний российский пенсионер, подозреваемый в убийстве знакомого. Об этом в четверг, 2 июня, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По данным следствия, в ночь на 1 июня в квартире на улице Мусоргского пожилой мужчина поругался со знакомым и, взяв холодное оружие, нанес ему множество колотых ранений в голову и тело, от которых жертва скончалась на месте. После он обманом позвал в помещение двух приятелей, а сам вызвал полицейских. Когда сотрудники прибыли он обвинил в убийстве двух гостей.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). «Благодаря грамотной тактике и наступательной позиции следователя обвиняемый полностью признал свою вину, а также в ходе проверки показаний на месте подробно показал, как совершил преступление», — рассказала Юлия Иванова.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого и о помещении его в СИЗО на время расследования дела.

Ранее 2 июня сообщалось, что в Камчатском крае 38-летний россиянин пойдет под суд за убийство насмехавшегося над ним мужчины