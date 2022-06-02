Россиянин пойдет под суд за вытолкнутого из окна обидчика

В Камчатском крае россиянин пойдет под суд за убийство насмехавшегося над ним мужчины

В Камчатском крае 38-летний уроженец Владивостока предстанет перед судом за убийство 25-летнего россиянина. Об этом в четверг, 2 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, преступление произошло в комнате общежития. Жертва преступления по телефону общался с сожительницей обвиняемого и насмехался над ним. На почве внезапно возникшей личной неприязни россиянин вытолкнул сидевшего на подоконнике обидчика в открытое окно. При падении с четвертого этажа мужчина получил множество травм и через некоторое время скончался.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый выдвинул версию о том, что молодой человек выпал из окна в результате несчастного случая. При этом прямые свидетели произошедшего отсутствовали.

«В ходе кропотливой работы следователей и криминалистов следственного управления, а также проведенной ситуационной экспертизы за пределами региона, удалось установить, что падению мужчины с высоты предшествовали умышленные действия обвиняемого»,— сообщает СКР.

Ранее в Новосибирске годовалый ребенок выжил после падения из окна 17-этажного дома. Ролик с моментом происшествия попал в сеть.