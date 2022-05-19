Годовалый ребенок выпал из окна 17-этажки в российском городе и попал на видео

В Новосибирске годовалый ребенок выпал из окна многоэтажного дома на бетон и выжил

В Новосибирске годовалый ребенок выжил после падения из окна 17-этажного дома и попал на видео. Ролик с моментом происшествия опубликовало сообщество «Моя Первомайка» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 18 мая в Первомайском районе города. На кадрах с камер наблюдения видно, что ребенок выпал из окна второго этажа. На это обращает внимание прохожая, которая пытается поймать его, но младенец отскакивает от ее рук и падает на бетонную лестницу, ведущую в подвал. После этого женщина спускается туда и выносит ребенка.

В результате падения ребенок выжил, его госпитализировали. Об этом сообщает портал NGS со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что семья ребенка на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не стоит. Следователи проводят проверку.

Ранее пятилетний ребенок попал в больницу после падения с 11-го этажа жилого дома Москве. Мальчик находился в квартире без присмотра взрослых.