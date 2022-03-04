Пятилетний ребенок из захламленной московской квартиры выпал с 11-го этажа

В Москве пятилетний ребенок попал в больницу после падения с 11-го этажа. Об этом сообщает Telegram-канал «Прокуратура Москвы».

Инцидент произошел в доме на Каширском шоссе, в квартире которого мальчик находился без присмотра. Ребенка госпитализировали с множественными травмами, его состояние оценивается как тяжелое.

«На момент происшествия в квартире находилась несовершеннолетняя сестра ребенка», — говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что квартира, где проживал пятилетний россиянин, оказалась сильно захламлена. В связи с произошедшим органы опеки начали проверку. Еще троих детей, которые воспитывались в семье, изъяли у родителей.

Соседи семьи рассказали, что дети всегда выглядели ухоженно. Кроме того, они опровергли слухи о том, что члены семьи были наркоманами, сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».

В свою очередь в Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы заявили, что по факту происшествия правоохранительные органы начали проверку. С родителями пострадавшего работает психолог соцзащиты, а остальные дети находятся в медучреждении на обследовании.

Кроме того, специалисты соцзащиты подтвердили факт скоплений мусора и беспорядка в квартире. Отмечается, что семье будет оказана необходимая помощь, в том числе в уборке и дезинсекции.

Ранее в Барнауле троих детей из неблагополучной семьи довели до истощения собственные родители. Специалисты обнаружили, что их тела покрыты гнойниками и язвами. С согласия матери их забрали в социально-реабилитационный центр.