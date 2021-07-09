Россияне довели собственных детей до истощения, органы опеки их изъяли. Об этом пишет «Толк».

Пост с жалобой о неблагополучной семье из Барнаула появился в социальных сетях 7 июля. В этот же день к ним домой приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и представители органов опеки.

Всего в семье три ребенка. Специалисты обнаружили, что их тела покрыты гнойниками и язвами, уточняет издание. С согласия матери их забрали в социально-реабилитационный центр.

Соседи заявили, что супруги не злоупотребляют алкоголем, но часто добывают еду в мусорных баках. Мать постоянно сидит дома с детьми, а отец подолгу не задерживается ни на одной работе. Выживают они благодаря помощи местных жителей.

Несколько месяцев назад детей уже увозили на скорой с гнойниками в больницу, но после лечения вернули обратно. «Ребятишки уже еле передвигались от боли. Все в язвах. У среднего уже пятки гнить начали. Детей, как слышала, на руках выносили, они уже ходить не могли», — рассказала жительница Барнаула, которая и настояла на вызове неотложной помощи.

Ранее стало известно, что в Краснодаре из-за антисанитарных условий и отсутствия лицензии закрыли частный детский сад. В дошкольном учреждении дети спали впятером на одной кровати, на кухне была гора из грязной посуды.