Заставившая чужого ребенка извиняться на коленях россиянка извинилась на камеру

Жительница Красноярска, которая силой заставила чужого ребенка просить прощения на коленях, извинилась на камеру. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На видео 35-летняя женщина обращается к родителям 9-летнего мальчика и говорит, что «искренне и от всего сердца» хочет извиниться, также она обещает попросить прощения при встрече.

По информации канала, Следственный комитет возбудил дело по статье 116 УК РФ «Побои» и отправил женщину под домашний арест.

Ролик, на котором женщина заставляет извиниться чужого ребенка перед своим, появился в одной из соцсетей 20 июня. На просьбы очевидцев не трогать мальчика она отвечала агрессией. После инцидента мать стоявшего на коленях мальчика подала заявление в полицию о причинении телесных повреждений ребенку.

Также сообщалось, что инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли детей у 35-летней жительницы Красноярска, так как они находились в «социально опасном положении». Выяснилось, что это не единственный случай агрессивного поведения женщины.