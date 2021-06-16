На осквернивших мемориал российского летчика школьниц завели дело

В Приморье против школьниц, осквернивших памятник Герою России Олегу Пешкову, сбитому турецкими ВВС в 2015 году, возбудили уголовное дело. Информация об этом появилась на сайте следственного управления региона.

Против двух подростков 14 и 15 лет возбуждено дело по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм»). По версии следствия, они в состоянии алкогольного опьянения пришли в сквер, зашли за памятник летчику и осквернили его. Отмечается, что одна из подозреваемых ранее была судима за кражу.

Следствие может привлечь к ответственности и продавцов торговой точки, где подростки купили алкоголь.

Ранее сообщалось, что в полицию обратилась 66-летняя местная жительница города Арсеньева, которая рассказала, что неизвестные осквернили мемориал, а также вырвали цветочные насаждения и раскидали их по территории сквера. Правоохранители проверили записи с камер видеонаблюдения. Виновными оказались две школьницы 14 и 15 лет.