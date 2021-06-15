Две школьницы осквернили мемориал сбитого Турцией российского летчика

В Приморье две школьницы осквернили мемориал российского летчика, Героя России Олега Пешкова, сбитого турецкими ВВС в 2015 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

В полицию обратилась 66-летняя местная жительница города Арсеньева, которая рассказала, что неизвестные осквернили мемориал, а также вырвали цветочные насаждения и раскидали их по территории сквера. Правоохранители проверили записи с камер видеонаблюдения. Виновными оказались две школьницы 14 и 15 лет.

Подростки доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Информацию о них направят в органы образования Арсеньева.

24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли боевиками, когда находился в воздухе над территорией проживания сирийских туркменов.

Ранее в Новороссийске пьяный мужчина осквернил памятник героям Великой Отечественной войны «Малая Земля». Вандал посетил мемориал со своей подругой, снял штаны и сел на плиты монумента. Затем они совместно распивали спиртное, злоумышленник разбил несколько стеклянных бутылок. Свое занятие мужчина назвал «лучшей психотерапией».