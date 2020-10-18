Российские дети осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне

В Ельце Липецкой области компания детей осквернила памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Камеры системы «Безопасный город» зафиксировали, как пятеро детей осквернили мемориал «Вечный огонь». На кадрах они водят хоровод вокруг памятника, жгут венки, бросают в огонь окурки и справляют нужду. Личности участников вандализма установлены, самому старшему из них 17 лет, остальным — от семи до девяти лет.

По факту осквернения мемориала организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В СК напомнили, что за вандализм, совершенный группой лиц, предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

13 октября стало известно, что памятник Советской Армии осквернили в Княжеской градине в центре Софии. Нанесенная на монументе надпись отсылает к преступной бригаде Waffen-SS, состоявшей из болгар-добровольцев и осужденной Нюрнбергским трибуналом. Россия в этой связи выразила глубокое возмущение.