В Литве опрокинули памятник жертвам холокоста

В Каунасе вандалы осквернили памятник жертвам холокоста. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Неизвестные опрокинули монумент на улице Энергетиков, об инциденте стало известно в среду, 7 октября, около полудня.

Полиция начала досудебное расследование. Правоохранительные органы устанавливают размер нанесенного ущерба.

В то же время в Вильнюсе прошла торжественная церемония открытия памятника Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу — активному участнику антисоветского сопротивления, сотрудничавшему с немцами в 1941-м. После освобождения Литвы советскими войсками он примкнул к партизанским националистическим формированиям — так называемым «лесным братьям», которые вели вооруженную борьбу против СССР.