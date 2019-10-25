Посольство России в Эстонии озаботилось сносом памятника советским солдатам

Посольство России в Эстонии направило ноту в МИД республики из-за сноса памятника советским солдатам в поселке Таэбла. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении ведомства говорится, что оно «глубоко озабочено» случившимся. Также российское посольство указало на необходимость сохранения памяти о советских воинах, погибших в Эстонии.

Кроме того, сотрудники посольства связались с представителями волостной управы Ляэне-Нигулы, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Мемориал солдатам появился в Таэбле еще в 1949 году, когда в поселке были перезахоронены с близлежащих кладбищ останки 26 военнослужащих Красной армии. В июле 2007 года этот памятник уже был украден неизвестными, вскоре его восстановили. На плите значатся имена трех погибших красноармейцев.

Инциденты с советскими памятниками происходят в Эстонии регулярно. Ранее в городе Курессааре неизвестные разрисовали краской монумент, установленный на братской могиле казненных нацистскими оккупантами людей. Эстонские правоохранительные органы возбудили дело о нанесении ущерба «малоценному имуществу». В октябре 2018 года также сообщалось об осквернении памятника красноармейцам в селе Литсметса.

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