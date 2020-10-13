Россия возмутилась осквернением советского памятника в Болгарии. Об этом говорится на странице российской дипмиссии в Софии в Facebook.

«Посольство выражает глубокое возмущение в связи с очередным кощунственным актом вандализма в отношении памятника Советской Армии в Софии», — говорится в сообщении. В посольстве понадеялись, что администрация города и местные правоохранители не оставят происшествие незамеченным.

В записи также напомнили, что 20 ноября исполнится 75 лет с начала судебного процесса над бывшими лидерами Третьего Рейха. «История доказала, что нацизм — это путь к попранию прав и свобод человека, всех тех цивилизационных принципов, которые человечество выстрадало веками», — заявили в дипмиссии.

Ранее 13 октября стало известно, что памятник Советской Армии осквернили в Княжеской градине в центре Софии. Нанесенная на монументе надпись отсылает к преступной бригаде Waffen-SS, состоявшей из болгар-добровольцев и осужденной Нюрнбергским трибуналом.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru