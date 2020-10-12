Россия выслала двух дипломатов Болгарии в качестве ответной меры на действия Софии. Об этом сообщили в российском МИД, отмечает РИА Новости.

«Двенадцатого октября посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении двоих сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата», — рассказали в ведомстве.

Такой шаг — зеркальная мера на решение Софии выслать двоих представителей Москвы. Это произошло 23 сентября: их обвинили в попытке получить данные, составляющие государственную тайну. Болгарская прокуратура заявила, что в период с 2016 года по настоящее время два гражданина Российской Федерации якобы установили контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к этой информации. В некоторых случаях гражданам республики пообещали «финансовые льготы». Российская сторона считает, что такие заявления необоснованны.

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