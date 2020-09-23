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Болгария обвинила российских дипломатов в шпионаже

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Фото: @RusEmbBul

Болгария обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте прокуратуры страны.

Отмечается, что ранее прокуратура возбудила досудебное производство по делу о преступлении против Республики Болгария. Ведомство проверяло, действительно ли иностранные граждане собирали информацию, представляющую государственную тайну, чтобы передать ее другому государству.

«В ходе расследования было установлено, что в период с 2016 года по настоящее время два гражданина Российской Федерации осуществляли разведывательную деятельность, добиваясь информации о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической пригодности вооруженных сил», — говорится в заявлении прокуратуры. Дипломатов обвиняют в попытке передать данные военной разведке в Москве.

Для этого россияне якобы установили контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к этим данным. В некоторых случаях гражданам республики пообещали «финансовые льготы».

Прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже 24 января 2020-го. Тогда было установлено, что с 2017 года по настоящее время один из них занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии. Москва опровергала эти обвинения и пообещала принять ответные меры.

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