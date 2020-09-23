Болгария выслала обвиненных в шпионаже российских дипломатов

Болгария выслала двух российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД страны.

Согласно комментарию представителя ведомства, российское посольство в Софии уже уведомили о произошедшем. У подозреваемых дипломатов есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Ранее прокуратура Болгарии обвинила россиян в попытке получить данные, составляющие государственную тайну. Речь шла об информации о планах модернизации болгарской армии и поддержании технической пригодности вооруженных сил. В период с 2016 года по настоящее время два гражданина Российской Федерации якобы установили контакты с болгарскими гражданами, которые имели доступ к этим данным. В некоторых случаях гражданам республики пообещали «финансовые льготы».

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