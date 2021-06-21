Поставившую чужого ребенка на колени россиянку лишили детей

Инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли детей у жительницы Красноярска, которая поставила чужого ребенка на колени ради извинений. Об этом сообщили на сайте регионального МВД.

По данным ведомства, двое детей 35-летней россиянки находились в «социально опасном положении». Кроме того, выяснилось, что это не единственный случай агрессивного поведения женщины.

«18 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение, что эта же женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила телесные повреждения 12-летней девочке на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений», — сообщили в региональном МВД.

До инцидента женщина дважды привлекалась к административной ответственности.

Ранее стало известно, что россиянка заставила ребенка на коленях просить прощения у ее сына. На просьбы очевидцев не трогать мальчика она отвечала агрессией. За женщину вступился мужчина, который устроил драку с защитниками ребенка.