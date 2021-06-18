Российские подростки сбежали из спецшколы для осужденных

В Башкирии сотрудники полиции разыскивают подростков, которые сбежали из Серафимовской спецшколы для осужденных. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает «Интерфакс».

О побеге стало известно 16 июня. Четыре подростка выбрались из спецшколы для несовершеннолетних, осужденных за разные преступления, и скрылись в неизвестном направлении. Установить их местоположение до сих пор не удалось.

Ранее сообщалось, что в Волгограде двое осужденных сбежали из колонии-поселения №3. Один из преступников отбывал наказание за сексуальную связь с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а второй — за кражу. Заключенный, обвиненный в педофилии, сбежал, выпрыгнув из окна больницы, где находился на стационарном лечении. Второй преступник скрылся с производственного объекта, где работали осужденные.