Бывший российский спецназовец ГРУ Генштаба совершил третий побег

В Алтайском крае объявлен в розыск бывший спецназовец ГРУ Генштаба Валерий Вобликов, третий раз бежавший из-под ареста. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона.

По данным издания, во все отделы полиции, аэропорты и вокзалы разосланы ориентировки.

В январе суд признал Вобликова виновным в организации разбойного нападения на усадьбу фермера и назначил наказание в виде семи лет и десяти месяцев лишения свободы. Однако его освободили от наказания из-за заболевания глаз.

Прокуратура и потерпевшие посчитали этот приговор несправедливым, и вышестоящий суд пересмотрел дело. Ему назначили десять лет реального лишения свободы в колонии особого режима. До недавнего времени осужденный находился под домашним арестом. Через некоторое время он сбежал.

В начале 2000-х годов Валерий Вобликов грабил квартиры состоятельных граждан в Новосибирске, руководя преступной группой. В ходе одного из нападений двое потерпевших были убиты. В 2005 году Валерий Вобликов объявился в Ярославле. После задержания его привезли в отдел милиции, откуда он сбежал.

Летом 2006 года он совершил побег из СИЗО в Новосибирске с помощью брата-близнеца. Тогда же его задержали и отдали под суд — за все преступления он получил 19 лет заключения. Его родственник получил один год и два месяца колонии общего режима.