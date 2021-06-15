В российском саду дети спали впятером на одной кровати среди гор грязной посуды

В Краснодаре из-за антисанитарных условий и отсутствия лицензии закрыли частный детский сад. В дошкольном учреждении дети спали впятером на одной кровати, на кухне была гора из грязной посуды. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Об условиях в саду стало известно после жалоб некоторых родителей и проверки прокуратуры. Детский сад был размещен в двух небольших комнатах частного жилого дома. На кухне проверяющие обнаружили немытую посуду, разбросанные вещи, в помещениях было грязно. Дети спали в тесном помещении, на некоторых кроватях размещалось по пять человек.

«Здесь условия, кажется, хуже, чем в неблагополучной семье. Как в этот дом, который садом даже не назвать, родители отдают своих детей?» — рассказала мать одного из воспитанников.

Отмечается, что многих родителей привлекала невысокая цена за пребывание детей. Они могли проводить там от нескольких часов до нескольких суток.

Как сообщает пресс-служба управления судебных приставов России, приостановить деятельность детского сада с первого раза не получилось, потому что фактический адрес учреждения отличался от того, который значился в документах. Сейчас детский сад закрыт.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге частные ясли остались без отопления, света и воды из-за подозрений организации в долгах по платежам. Перекрыла коммуникации в детском саду председатель ТСЖ. По ее словам, у частных яслей, снимающих по льготной ставке помещение на первом этаже дома, имеются долги за коммуналку.