В Госдуме предложили компенсировать россиянам плату за частные детсады

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил компенсировать траты на оплату услуг частных детских садов российским семьям, не получившим места в бюджетных дошкольных учреждениях. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего письма министру просвещения Сергею Кравцову.

В документе Федоров ссылается на Конституцию, гарантирующую право россиян на общедоступное и бесплатное дошкольное образование. В то же время он указал, что не все родители детей, стоящих в очереди в государственный детский сад, могут вовремя получить там место, в результате чего им приходится пользоваться услугами частный детсадов и тратить на это внушительные деньги.

Парламентарий предлагает Минпросвещения «рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц» для таких семей.

Ранее 21 сентября газета «Известия» со ссылкой на предложения к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы сообщила, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила бессрочно продлить выплату пособий безработным гражданам с детьми. Сейчас они могут дополнительно получить три тысячи рублей на каждого ребенка сверх суммы пособия. Однако выплаты были введены только на время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Отмечается, что правительство продлило выдачу пособий на сентябрь, но будут ли они позже — пока что неизвестно.