В России семьям с детьми раздадут десятки миллиардов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время заседания правительства заявил о решении раздать семьям с детьми от трех до семи лет десятки миллиардов рублей, передает ТАСС.

Он указал, что деньги на выплаты субъектам федерации и городу Байконур направят уже сегодня. В общей сложности это 34 миллиарда рублей, или порядка пяти тысяч рублей на одного ребенка.

Ранее первый зампред социального комитета Совфеда Валерий Рязанский рассказал что с апреля правительство выделило на выплаты семьям с детьми около 580 миллиардов рублей, не предусмотренных в бюджете.

С 1 июня в рамках поддержки на фоне кризиса российским семьям с детьми до 16 лет стали выплачивать по 10 тысяч рублей. Родители с детьми до трех лет получали дополнительные выплаты до пяти тысяч рублей. В конце июня президент России Владимир Путин объявил о втором этапе выплат семьям с детьми до 16 лет.

В июне российские власти одобрили выделение денег на продление выплат на детей до 16 лет. На эти цели направлены более 270 миллиардов рублей.