В России назвали условия для новых выплат на детей

Эксперты в беседе с «МК» назвали условия для новых выплат по 10 тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.

Как заявил изданию доктор экономических наук Игорь Николаев, правительству необходимы деньги «на черный день», чтобы обезопасить экономику в случае новых потрясений. Поэтому сценарий с очередными выплатами он считает маловероятным.

Эксперт предположил, что в части поддержки населения России будет прослеживаться определенная экономия, поскольку неизвестно в глобальном смысле, что будет с экономикой завтра.

При этом первый заместитель председателя социального комитета Совфеда Валерий Рязанский указал, что с апреля государство выделило на выплаты семьям с детьми около 580 миллиардов рублей, которые не были предусмотрены в текущем бюджете. Он пояснил, что по-прежнему около десяти-двенадцати тысяч человек ежедневно обращаются за выплатами на детей и получают деньги.

По словам сенатора, региональные власти, скорее всего, будут помогать нуждающимся перед новым учебным годом, однако «веерных выплат по десять тысяч рублей» вряд ли стоит ожидать.

Как считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Маслеников, решение о выделении средств зависит от проекта государственного бюджета на будущий год. По его словам, правительству стоит пойти на такой шаг, поскольку подготовка ребенка к учебному году всегда связана с большими затратами.

С 1 июня по распоряжению президента Владимира Путина российским семьям с детьми до 16 лет начали выплачивать 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки в период пандемии коронавируса. Помимо этого родители с детьми до трех лет могут рассчитывать на дополнительные выплаты в размере пяти тысяч рублей. В конце июня президент объявил о втором этапе выплат семьям с детьми до 16 лет.