Ипотечную ставку для семей с приемными детьми предложили снизить

Ставку по ипотеке в России предложили снизить для тех семей, которые усыновили ребенка из детского дома. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Елена Строкова, сообщает RT.

Она направила соответствующее обращение в правительство. По словам Строковой, на сегодняшний день в случае усыновления ребенок теряет право на получение жилья от государства. В связи с этим многие семьи предпочитают оформлять опекунство, чтобы не лишать ребенка права на недвижимость.

«Указанное нововведение может выступать ключевым фактором, благодаря которому усыновление будет качественно отличаться от опекунства», — сказала депутат.

Ранее глава госкомпании «ДОМ.РФ», бывший вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что около 40 процентов россиян неспособны взять ипотеку даже с учетом снижения ставки по продукту.

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