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Поставившая ребенка на колени россиянка напала на другого с ножницами

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Кадр: СК по Красноярскому краю

Жительница Красноярска, которая силой заставила чужого ребенка просить прощения на коленях перед своим сыном, через пять дней напала с ножницами на детской площадке на 12-летнюю девочку. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянка в состоянии алкогольного опьянения, находясь на детской площадке, достала из сумки маникюрные ножницы и нанесла не менее двух ударов девочке, которая сделала замечание о поведении пятилетнего сына нападавшей. На помощь ребенку прибежали прохожие и отвезли в больницу, где зашили рану.

После нападения женщину обвинили по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).

«С учетом установленных обстоятельств суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Следственном комитете.

Ранее стало известно, что инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли детей у жительницы Красноярска, которая поставила чужого ребенка на колени ради извинений. По данным полиции, двое детей 35-летней россиянки находились в «социально опасном положении». Кроме того, выяснилось, что это не единственный случай агрессивного поведения женщины.

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