Москвичи отобрали у омича криптовалюту на 84 миллиона рублей

Троих жителей Москвы отдали под суд за хищение у омича криптовалюты на 84 млн рублей

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу троих жителей Москвы и области, которые обвиняются в разбойном нападении на жителя Омска с целью хищения у него 87 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мужчин отдали под суд, им инкриминируют статьи 162 УК РФ («Разбой») и 327 УК РФ («Использование поддельных документов»).

По версии следствия, в июле 2021 года москвичи узнали о крупной сумме, хранящейся у омича в биткоинах. Они прибыли в Омск и десять дней следили за жертвой, выясняя его маршруты и распорядок дня. Обвиняемые остановили потерпевшего на улице, предъявили поддельные удостоверения сотрудников госорганов и увезли на машине. Угрозами они заставили омича отдать им свои сбережения в виде наличных трех миллионов и переводом еще 84 миллионов рублей в криптовалюте.

Правоохранителям удалось выйти на след предполагаемых преступников и задержать их. Вину они не признают.