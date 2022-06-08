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В Белом доме перепутали Бразилию и Венесуэлу

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер перепутала на брифинге Бразилию и Венесуэлу
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Leah Millis / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе регулярного брифинга перепутала Бразилию и Венесуэлу. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналист попросил Жан-Пьер подтвердить сведения о том, что президент Бразилии Жаир Болсонару согласился на участие в саммите Америк в обмен на исключения ряда тем из выступления лидера США Джо Байдена. Болсонару хотел бы избежать критики Байдена о вырубке лесов в Амазонии, а также его высказываний о надежности избирательной системы Бразилии.

«США продолжают признавать Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы», — перепутала Жан-Пьер.

Представитель Белого домка добавила, что не может подтвердить сообщения. По ее словам, представители Гуаидо не будут участвовать в официальной части саммита, однако, возможно, будут присутствовать на мероприятиях форума. Однако журналист спрашивал ее о Бразилии, а не Венесуэле.

Ранее Байден перепутал фамилию южнокорейского лидера. В своей речи Байден назвал президента страны Юн Сок Ёля он назвал «президентом Мун Юном».

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Марина Совина
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