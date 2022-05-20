Президент США Джо Байден перепутал фамилию лидера Южной Кореи Юн Сок Йоля

Президент США Джо Байден перепутал фамилию южнокорейского лидера Юн Сок Йоля во время своего выступления на заводе компании Samsung в городе Пхентхэк, однако сразу же исправился. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление главы США коснулось важности поставок полупроводников. В своей речи Байден назвал президента Южной Кореи Юн Сок Йоля «президентом Мун Юном».

18 мая президент США Джо Байден во время выступления не смог выговорить название возглавляемой страны. Фрагмент его неудачной попытки в ходе речи, транслируемой телеканалом CNN, попал на видео.