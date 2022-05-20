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Байден перепутал фамилию южнокорейского лидера

Президент США Джо Байден перепутал фамилию лидера Южной Кореи Юн Сок Йоля

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден перепутал фамилию южнокорейского лидера Юн Сок Йоля во время своего выступления на заводе компании Samsung в городе Пхентхэк, однако сразу же исправился. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление главы США коснулось важности поставок полупроводников. В своей речи Байден назвал президента Южной Кореи Юн Сок Йоля «президентом Мун Юном».

18 мая президент США Джо Байден во время выступления не смог выговорить название возглавляемой страны. Фрагмент его неудачной попытки в ходе речи, транслируемой телеканалом CNN, попал на видео.

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Николай Чигасов
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