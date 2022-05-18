Неудачная попытка Байдена произнести название США попала на видео

Президент Джо Байден не смог выговорить название США, его попытка попала на видео

Президент США Джо Байден во время выступления не смог выговорить название возглавляемой страны. Фрагмент его неудачной попытки в ходе речи, транслируемой телеканалом CNN, попал на видео.

«[Ценностями], отраженными в обществе Эй-Эй-Эн-Эйч… Пи-Ай» — произнес Байден. Видя реакцию слушателей, президент попытался выкрутиться и продолжил в той же манере, будто это так и было задумано. «Ай-ай-ай-ай-ай», — резюмировал американский лидер.

Ранее Байден оговорился на саммите Соединенных Штатов со странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В этот раз глава Белого дома назвал президентом другого человека — Камалу Харрис, которая занимает пост вице-президента.

Еще одна оговорка действующего американского лидера произошла в начале мая, когда он обращался к сотрудникам военного завода корпорации Lockheed Martin, где, в частности, производят противотанковые ракетные комплексы Javelin. Он заявил, что США снабжают Россию этими ракетными комплексами.