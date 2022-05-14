Байден оговорился и назвал президентом другого человека

Джо Байден оговорился и назвал вице-президента США Харрис президентом

Президент США Джо Байден оговорился на саммите Соединенных Штатов со странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом в субботу, 14 мая, пишет РИА Новости.

В этот раз глава Белого дома назвал президентом другого человека — Камалу Харрис, которая занимает пост вице-президента.

«Индо-Тихоокеанский регион является свободным и открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным. Это то, к чему мы все стремимся. Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года», — приводит агентство слова Байдена.

Это далеко не первая оговорка действующего американского лидера. В начале мая, обращаясь к сотрудникам военного завода корпорации Lockheed Martin, где, в частности, производят противотанковые ракетные комплексы Javelin, он заявил, что США снабжают ими Россию.

Еще раньше — в апреле — Байден допустил две ошибки, представляя человека на должность в своей администрации.