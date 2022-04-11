Байден дважды оговорился в Белом доме

Президент США Байден перепутал фамилию экс-прокурора Деттельбаха и аббревиатуру ATF

Президент США Джо Байден, представляя человека на должность в своей администрации, допустил две ошибки, сообщает РИА Новости.

На выступлении в Белом доме Байден дважды оговорился. Он номинировал на должность директора Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF) экс-прокурора Стива Деттельбаха, чью кандидатуру предстоит утвердить сенату.

Американский лидер перепутал аббревиатуру и вместо ATF произнес AFT (Американская федерация учителей). Затем он допустил ошибку в фамилии самого сотрудника.

«Я горд номинировать Стива Деттельвуда… Деттельбаха. Извините, я неверно произнес ваше имя», — отметил в том же выступлении Байден.

Ранее Байден перепутал самого себя с Мишель Обамой. В ходе выступления на церемонии спуска на воду атомной подводной лодки USS Delaware он назвал Обаму бывшим вице-президентом США. В стенограмме речи президента, опубликованной Белым домом, слово «она» зачеркнуто, а вместо него написано «я».