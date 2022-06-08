Кремль отреагировал на высказывания Медведева в Telegram

Пресс-секретарь президента Песков назвал высказывания Медведева в Telegram объяснимыми

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает высказывания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Telegram объяснимыми, так как действия Запада требуют резкой реакции. Его слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что публикация политика является выражением его личного отношения к тем «вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся». Они настолько недружественные, что требуют резкой реакции, добавил Песков.

На вопрос о том, можно ли говорить, что такая позиция соответствует внешнеполитической линии России, представитель Кремля ответил, что она излагается главой государства.

Ранее Медведев в Telegram ответил на вопрос о «резких» постах в социальных сетях, упомянув в тексте «ублюдков и выродков».

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Telegram такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал политик.