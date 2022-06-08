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Посол рассказал о ситуации с российскими диппредставительствами в США

Посол Антонов заявил, что нет предпосылок к закрытию российских диппредставительств в США
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала рассказал о нынешней ситуации с российскими диппредставительствами в США. По его мнению, в настоящее время нет предпосылок к тому, что посольства России могут быть закрыты, передает РИА Новости.

«Конечно, никогда не говори никогда. Но нынешняя ситуация — то, что я слышу из Белого дома, из госдепартамента — все-таки свидетельствует о том, что остатки разума там остались и что сегодня американская сторона не ставит таким образом вопрос — о закрытии дипломатических представительств», — заявил российский дипломат.

Он отметил, что нет ощущения, будто американцы как-то планируют закрыть диппредставительства. Наоборот, кажется, что они считают необходимым функционирование российского посольства в Вашингтоне, а также генконсульств в Нью-Йорке и Хьюстоне, заключил Антонов.

Ранее он выразил уверенность в том, что спустя некоторое время здравый смысл все-таки возобладает, что позволит России и США вновь совместно решать ключевые глобальные проблемы и противостоять вызовам для мировой безопасности.

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Марина Совина
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