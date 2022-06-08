В Госдуме предложили отозвать признание независимости Литвы

Депутат Госдумы Федоров предложил отменить постановление о признании независимости Литвы

Депутат Государственной Думы Евгений Федоров внес в нижнюю палату парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». Соответствующий документ опубликован в думской базе.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, постановление Государственного Совета СССР является незаконным, так как было принято неконституционным органом и с нарушением требований ряда статей Конституции.

Федоров заявил, что закон СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» был нарушен, так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР, а также не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов.

Депутат напомнил, что Конституцию России дополнили статьей 67.1, гласящей, что «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории».