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Меркель впервые прокомментировала свои приступы в 2019 году

Экс-канцлер ФРГ Меркель заявила, что приступы дрожи в 2019-м были связаны с двумя вещами

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые прокомментировала свои приступы в 2019 году, которые происходили с ней на посту канцлера. Об этом она заявила телеканалу Phoenix, передает РИА Новости.

По мнению Меркель, это было связано с двумя вещами. В первую очередь, она была измучена после смерти матери. «Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело, в конце концов, к своего рода страху попасть в такую ситуацию, и я нашла хорошее решение, поставив стул на подиум и сидя слушая национальный гимн», — заявила она, добавив, что это хорошо повлияло на нее.

В июле 2019 года Меркель ушла в длительный отпуск из-за многочисленных приступов дрожи. В течение 28 дней она отдыхала в Альпах. С собой Меркель взяла книгу американской писательницы Сири Хустведт «Дрожащая женщина», посвященную борьбе с неконтролируемыми приступами дрожи.

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Марина Совина
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